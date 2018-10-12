Нгуен Суан Фук встретился с президентом Индонезии Родриго Дутерте

Джакарта, , 18:36 — REGNUM 11 октября в Индонезии в преддверии саммита АСЕАН, в котором примут участие лидеры стран-участниц, состоялись переговоры между премьер-министром СРВ Нгуен Суан Фуком и президентом Филиппин Родриго Дутерте.

В ходе встречи президент Филиппин Родриго Дутерте отметил, что Вьетнам является важным партнером для Филиппин, поблагодарил руководство Вьетнама за экспорт риса и обеспечение продовольственной безопасности страны. Президент Филиппин Родриго Дутерте рассчитывает, что страны продолжать активно укреплять стратегические отношения.

Премьер-министр СРВ Нгуен Суан Фук высоко оценил достигнутое на уровне руководства коммунистических партий обеих стран соглашение о развитии отношений дружбы и сотрудничества между партиями и народами. Премьер-министр Нгуен Суан Фук считает, что тесное сотрудничество между партиями увеличит уровень доверия между руководством обеих стран. По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в результате перговоров было подписано соглашение о развитии двустороннего сотрудничества СРВ-Филиппины на период 2019—2023 гг.