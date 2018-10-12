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В Пакистане прореагировали на сделку России и Индии по С-400

Политика

Пакистан призвал к осторожности всех партнеров Индии

В Пакистане прореагировали на сделку России и Индии по С-400
Владислав Осипов © ИА REGNUM
С-400

Исламабад, 12 октября 2018, 13:24 — REGNUM  В ходе еженедельного брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Фейсал прокомментировал заключение сделки между Россией и Индией на поставку зенитных комплексов С-400.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Мухаммад Фейсал заявил, что Пакистан против гонки вооружений в регионе. Официальный представитель пакистанского МИДа призвал все страны, продающие Индии оружие, в том числе Российскую Федерацию, быть осторожными, ведь увеличение боеспособности Индии может нарушить баланс сил в регионе.

Несмотря на новость о российско-индийской сделке, по словам Мухаммада Фейсала, Пакистанские вооруженные силы способны эффективно защищать страну.

Соглашение о поставке комплексов С-400 было подписано 5 октября в ходе визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели.

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Зарубежная хроника
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