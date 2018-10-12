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Власти Пакистана начали расследование причин долгового кризиса в стране

Политика

Премьер-министр Пакистана Имран Хан отдал указания расследовать причины нынешнего долгового кризиса в стране

Исламабад, 12 октября 2018, 14:34 — REGNUM  11 октября в ходе заседания кабинета министров премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился расследовать причины возникновения нынешнего долгового кризиса в стране. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, премьер попросил министерство финансов выяснить, каким образом суверенный долг Пакистана вырос с 6 триллионов рупий (3 триллиона рублей) до 30 триллионов рупий (15 триллионов рублей).

«Мы должны знать, куда пошли все эти деньги, на какие проекты они были использованы», — подытожил Имран Хан. По мнению премьер-министра, нынешнее правительство партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») вынуждено брать кредиты, чтобы расплатиться по долгам предыдущего. «Нам нужно убедиться, что кредиты, которые мы берем, приносят больше денег, и мы сможем вернуть их», — добавил Имран Хан.

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Зарубежная хроника
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