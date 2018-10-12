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Посольство РФ в Турции запросило сведения о задержанных гражданах России

Политика

Ранее сообщалось, что турецкие правоохранители задержали семерых иностранцев, из которых двое оказались гражданами РФ

Анкара, 12 октября 2018, 11:23 — REGNUM  Властям Турции направлен запрос в связи с задержанием двоих российских граждан, подозреваемых в контактах с представителями с террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили в посольстве РФ в Турции.

«Мы направили официальный запрос в компетентные органы страны с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах задержания», — цитирует слова пресс-атташе дипмиссии РФ Ирины Касимовой РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкие правоохранители задержали семерых подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) иностранцев, из которых двое — граждане РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обыска жилья подозреваемых стражи порядка обнаружили фальшивые паспорта, различные материалы и документы террористической организации.

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МИД России
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