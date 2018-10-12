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Пакистанское правительство чиновникам: работайте по планам или уходите

Политика

Министр информации и телерадиовещания Фавад Чаудхри заявил, что чиновники в стране обязаны или работать над претворением в жизнь планов правящей партии, или покинуть свои посты

Исламабад, 12 октября 2018, 14:53 — REGNUM  Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри прокомментировал увольнение Генерального инспектора полиции провинции Панджаб генерала Мухаммада Тахрира.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Фавад Чаудхри отметил, что задача чиновников — разработка и претворение в жизнь планов. Поэтому любой чиновник, не следующий политике правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»), должен покинуть свой пост.

Министр подверг критике Избирательную комиссию Пакистана за то, что та назвала смещение Генерального инспектора «незаконным». Мухаммад Тахрир лишился своей должности, так как, по мнению правительства, ему не удалось добиться прогресса в расследовании «Лахорской резни», столкновения демонстрантов с полицией в 2014 году, в ходе которого погибло 14 и ранено более 100 человек.

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Зарубежная хроника
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