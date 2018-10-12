Пакистанское правительство чиновникам: работайте по планам или уходите

Исламабад, , 14:53 — REGNUM Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри прокомментировал увольнение Генерального инспектора полиции провинции Панджаб генерала Мухаммада Тахрира.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Фавад Чаудхри отметил, что задача чиновников — разработка и претворение в жизнь планов. Поэтому любой чиновник, не следующий политике правящей партии «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость»), должен покинуть свой пост.

Министр подверг критике Избирательную комиссию Пакистана за то, что та назвала смещение Генерального инспектора «незаконным». Мухаммад Тахрир лишился своей должности, так как, по мнению правительства, ему не удалось добиться прогресса в расследовании «Лахорской резни», столкновения демонстрантов с полицией в 2014 году, в ходе которого погибло 14 и ранено более 100 человек.