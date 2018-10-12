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Афганистан готов к переговорам с Пакистаном о разделе вод реки Кабул

Политика

Генконсул Афганистана в Пакистане сообщил о готовности к переговорам о разделе вод реки Кабул. Инфраструктурные проекты Афганистана, осуществляемые при поддержке Индии, угрожают пакистанскому сельскому хозяйству

Пешавар, Пакистан, 12 октября 2018, 16:36 — REGNUM  В ходе научного семинара в городе Пешавар 11 октября генеральный консул Афганистана в Пакистане Моин Марастиаль сообщил о готовности афганского правительства к переговорам с Пакистаном о разделе вод реки Кабул.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, афганские дипломаты рассказали о планах по строительству 12 резервуаров на реке Кабул, которые позволят вырабатывать 2400 мегаватт электроэнергии. Проект осуществляется при финансовой и технической поддержке Индии. Сооружение резервуаров может нанести огромный урон сельскому хозяйству в Пакистане, особенно в провинции Хайбер-Пахтунхва. Генеральный консул Афганистана в Пакистане Моин Марастиаль заявил о том, что афганское правительство готово к переговорам о заключении двустороннего соглашения о разделе водных ресурсов реки Кабул.

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Зарубежная хроника
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