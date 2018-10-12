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Пакистан попросит у МВФ 8 миллиардов долларов

Политика

Пакистан попросит МВФ о самом крупном в своей истории займе. Для спасения и оздоровления пакистанской экономики потребуется 8 миллиардов долларов

Исламабад, 12 октября 2018, 13:46 — REGNUM  Правительство Пакистана обратиться к МВФ (Международный Валютный Фонд) с просьбой предоставить самый крупный в истории кредит на сумму в 8 миллиардов долларов. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, такой большой кредит потребует новых мер экономии и реформ от Пакистана, что может увеличить сумму необходимого стране займа до 12 миллиардов долларов.

О решении правительства обратиться к МВФ за кредитом стало известно 8 октября. Министр финансов страны Асад Умар заявил, что у Пакистана «не осталось выбора». Известно, что представители МВФ сообщили о готовности рассмотреть запрос Пакистана «с большим вниманием».

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Зарубежная хроника
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