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Пакистанский министр: борьба с коррупцией продолжится, несмотря на протесты

Политика

Министр информации и телерадиовещания Фавад Чаудхри заявил, что процесс выявления коррупционных схем в стране продолжится, несмотря на протесты оппозиции

Исламабад, 12 октября 2018, 21:14 — REGNUM  11 октября во время выступления перед представителями СМИ министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что борьба с коррупцией в стране продолжится. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр сообщил о готовности правительства предоставить парламенту «все необходимое» для расследований и отчетности.

«Мы обещали народу отчитаться, и мы сделаем это», — добавил министр. Фавад Чаудхри также упомянул о предполагаемых коррупционных схемах, организованных оппозицией, а именно, сенатором от Пакистанской мусульманской Лиги (Наваза Шарифа) Мушахидуллой Амином.

По словам министра, оппозиция использовала свои семьи, чтобы уйти от правосудия, но когда лидеров попросили объяснить происхождение имущества, «раздались обвинения в несправедливости».

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Зарубежная хроника
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