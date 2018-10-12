Пакистанский министр: борьба с коррупцией продолжится, несмотря на протесты

Исламабад, , 21:14 — REGNUM 11 октября во время выступления перед представителями СМИ министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что борьба с коррупцией в стране продолжится. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр сообщил о готовности правительства предоставить парламенту «все необходимое» для расследований и отчетности.

«Мы обещали народу отчитаться, и мы сделаем это», — добавил министр. Фавад Чаудхри также упомянул о предполагаемых коррупционных схемах, организованных оппозицией, а именно, сенатором от Пакистанской мусульманской Лиги (Наваза Шарифа) Мушахидуллой Амином.

По словам министра, оппозиция использовала свои семьи, чтобы уйти от правосудия, но когда лидеров попросили объяснить происхождение имущества, «раздались обвинения в несправедливости».