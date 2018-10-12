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Президент Индонезии: уровень бедности в АСЕАН снизился до 44 млн человек

Политика

АСЕАН занимает третье место в Азии с валовым внутренним доходом более 2,5 трлн долларов США

Денпасар, Индонезия, 12 октября 2018, 11:20 — REGNUM  Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) уровень крайней бедности снизился с 138 млн человек в 2000 году до 44 млн в 2015 году, сообщает информационный портал Мakassar terkini.

На встрече лидеров АСЕАН Джоко Видодо отметил, что за последние 50 лет, АСЕАН упорно трудился, чтобы создать экосистему мира, стабильности и процветания.

«Важно, чтобы АСЕАН продолжала согласовывать видение АСЕАН в 2025 году с целями устойчивого развития ООН 2030 года», — добавил президент Индонезии.

Напомним, АСЕАН занимает третье место в Азии с валовым внутренним доходом более 2,5 трлн долларов США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии вместе с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном открыли встречу лидеров стран АСЕАН, которые собрались на Бали 11 октября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии выступил на встрече с лидерами АСЕАН

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