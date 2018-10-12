«Оппоблок» предрекает раскол во всем православном мире из «томоса УПЦ»

Киев, , 11:13 — REGNUM «Решения Синода Вселенского патриархата продиктованы политическими мотивами и грозят большим церковным расколом в православном мире». Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский, комментируя заявление президента Петра Порошенко о завершении процедуры предоставления томоса неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

«Решения Синода Вселенского патриархата чреваты большим церковным расколом в православном мире… В течение ближайших 100−200 лет ни о каком единстве православия Украины не может быть и речи. Здесь исключительно политические мотивы как украинской стороны, так и Вселенского патриарха. Это все равно, если бы сегодня Великобритания отменила независимость Индии», — считает Новинский.

По его словам, Вселенский патриархат не имеет права снимать анафему с Филарета.

«Согласно церковным законам, анафему может снять только та церковь, которая ее налагала. Отменять эти законы не может ни патриарх Варфоломей, ни какие-либо другие патриархи. Отменить или менять церковные законы может только Вселенский собор. А то, что произошло — это все равно что, если бы Печерский суд отменил решение американского суда. На Филарете лежит страшный грех раскола. Этот грех смывается только покаянием этого человека», — добавил Новинский.

Политик считает, что срок давности споров по вопросу отмены грамоты о присоединении Киевской метрополии к Русской церкви от 1686 года истек еще 300 лет тому назад.

«По тем же церковным законам, срок давности споров по поводу границ метрополий, относительно того, как присоединялась церковь и по каким причинам, составляет 30 лет. Прошло 330 лет. За это время многое изменилось. Киевская метрополия, которая была в тех границах, составляет 1/3 от нынешней территории Украины. Тогда не было ни Одесской, ни Херсонской, ни Николаевской, ни Крымской, ни Донецкой, ни Харьковской епархий в составе метрополии. Что с этим делать?» — задался вопросом Новинский.

Как сообщалось, 11 октября президент Порошенко заявил, что предоставление томоса является вопросом нацбезопасности Украины.

«Поместной автокефальной православной церкви в Украине быть. Решение Вселенского патриарха и Синода окончательно развеяло имперские иллюзии и шовинистические фантазии Москвы не подкрепленные никаким церковно-правовым документом, которая говорит об Украине как о какой-то канонической территории российской церкви… Решение о предоставлении автокефалии уже принято. Подчеркиваю. Решение о предоставлении автокефалии Украине принято. И еще раз подтверждено», — сказал Порошенко.

По его словам, предоставление автокефалии неканонической УПЦ несет «падение Третьего Рима, как древнейшей концептуальной заявки Москвы на мировое господство».

Напомним, в апреле 2018 года Порошенко официально одобрил обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею относительно автокефалии от Предстоятелей православных церквей Украины. Впоследствии Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ. 7 сентября Вселенский патриархат назначил своих экзархов, которые представляли Константинополь в Киеве. РПЦ назвала это «беспрецедентным вторжением». Кроме этого, священный синод РПЦ разорвал отношения со Вселенским патриархатом из-за Украины.