В провинции Вардак нанесён авиаудар по месту собрания лидеров талибов*

Кабул, , 14:57 — REGNUM 11 октября Национальный директорат безопасности Афганистана опубликовал официальное заиление, согласно которому по месту собрания высокопоставленных командиров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Вардак (столица провинции — г. Майданшахр) был нанесён авиационный удар.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», на территории уезда Сайдабад провинции Вардак оперативниками разведывательной службы Афганистана была проведена спецоперация, включавшая поддержку с воздуха.

Согласно официальному заявлению Национального директората безопасности Афганистана, в результате операции было уничтожен по меньшей мере 21 боевик, еще двое получили ранения.

Среди ликвидированных боевиков числятся высокопоставленный командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственный за уход за получившими тяжелые ранения боевиками, глава разведки этой террористической группировки, и глава подконтрольной движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территории уезда Сайдабад.

В вышеуказанном заявлении также говорится, что операция была проведена во время обсуждения талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) плана дальнейших действий.