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Спикер Палаты представителей США прибыл в Кабул

Политика

Пол Райан провел встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани

Кабул, 12 октября 2018, 18:37 — REGNUM  11 октября делегация американских парламентариев во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном прибыла в Кабул.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Пол Райан встретился в президентском дворце с главой Афганистана Ашрафом Гани.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с расширением двустороннего сотрудничества, борьбой с терроризмом, существующими в регионе проблемами, позитивным влиянием стратегии США по Южной Азии, реформами в сфере безопасности и обороны Афганистана, подготовкой к предстоящим выборам в парламент и мирным процессом в Афганистане. Особое внимание было уделено реформам правительства Афганистана в гражданской и военной сферах, а также процессу национального примирения.

Согласно официальному заявлению администрации президента Афганистана, Ашраф Гани поприветствовал делегацию конгрессменов США и поблагодарил Америку за помощь Афганистану в последние 15 лет.

В ответ спикер Палаты представителей США высоко оценил проводимые правительством Афганистана реформы и отметил усилия сил безопасности в сфере борьбы с терроризмом.

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Зарубежная хроника
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