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Чиновников и депутатов предлагают посадить на прожиточный минимум

Политика

Уральцы взбешены заявлениями саратовского министра

Екатеринбург, 12 октября 2018, 11:07 — REGNUM  На Урале граждане возмущены заявлениями саратовской главы одного из министерств Натальи Соколовой о том, что месяц можно прожить, тратя на еду три с половиной тысячи рублей. Своё возмущение граждане активно излагают на форумах и в соцсетях.

Некоторые пользователи соцсетей предлагают перевести Соколову на прожиточный минимум, чтобы она на себе попробовала свои рекомендации. Другие же призывают посадить на прожиточный минимум всех чиновников и депутатов.

«Глядишь, помолодеют, поумнеют!» — в гневе пишет один из свердловчан.

Также граждане отмечают, что если очень сильно экономить, то в месяц на еду можно тратить и тысячу рублей. Это если жить исключительно на хлебе и воде. Правда, качество такого «питания» вызывает у комментаторов вполне здоровый скептицизм.

Напомним, глава саратовского минтруда Наталья Соколова излучает уверенность в том, что ежемесячно на еду можно тратить не больше трёх с половиной тысяч рублей. Она даже готова составить меню для пенсионеров на месяц. Правда, сама чиновница отказалась жить таким образом, заявив, что ей это не по статусу.

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