ЮНЕСКО планирует признать еврейские святыни «оккупированными территориями»

Иерусалим, , 13:34 — REGNUM 10 октября Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) утвердила повестку, в которой значится вопрос признания двух еврейских святынь «оккупированными территориями» и объектами палестинского наследия. По сообщениям израильского информационного агентства Israel HaYom, речь идет о Пещере Патриархов в Хевроне и могиле праматери Рахили под Вифлеемом, являющимися для иудеев вторыми по святости после Храмовой Горы.

Известно, что голосование по предложенной повестке состоится в апреле 2019 года. Однако инициатива уже получила поддержку ряда стран, среди которых Россия, Китай, Бразилия, Пакистан, Швеция, Никарагуа и другие. Сам Израиль принимать участие в голосовании не будет.

Напомним, что Израиль отказался от своего членства в ЮНЕСКО, обосновав свое решение тем фактом, что организация приняла 71 резолюцию против Израиля. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, «Израиль будет рад вернуться только тогда, когда ЮНЕСКО прекратит свое предвзятое отношение к Израилю и перестанет отрицать историю».