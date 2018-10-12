Израиль собирается выдворить 20 тысяч эритрейских нелегалов

Иерусалим, , 18:45 — REGNUM 11 октября Израиль начал прямые переговоры с правительством Эритреи по вопросу возвращения африканских беженцев. По сообщениям Десятого канала Израиля, правительство ближневосточной страны хочет убедиться, что Эритрея отменила обязательный бессрочный призыв в армию, который явился причиной массового бегства граждан из страны.

Если официальные власти Эритреи перестанут преследовать уклоняющихся от армии граждан, Израиль будет иметь полное право выдворить со своей территории около 20 тысяч нелегалов из африканской страны. На сегодняшний день израильские власти пока не получили соответствующих гарантий от правительства Эритреи.

Стоит отметить, что в настоящий момент Израиль проводит по данному вопросу консультации со Швейцарией. Европейская страна также выразила желание отправить на родину 40 тысяч эритрейских беженцев, находящихся на ее территории.