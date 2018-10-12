Армия Израиля уничтожила тоннель ХАМАСа

Иерусалим, , 16:43 — REGNUM 11 октября Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила очередной диверсионный тоннель движения ХАМАС на юге страны. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet с ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ, в нейтрализованном тоннеле были проведены электричество и телефонная связь.

Известно, что подземный тоннель был проложен через границу с Израилем из района Хан-Юнис в Секторе Газа. Его общая протяженность составляла примерно километр, из которого 200 метров проходили по территории Израиля. Как сообщают в ЦАХАЛ, подземный ход являлся частью разветвлённой сети подземных сооружений ХАМАС. Тоннель был нейтрализован силами инженерных войск израильской армии.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, за прошедший год армия Израиля нейтрализовала уже 15 подобных подземных путей. Данные тоннели подлежат уничтожению в связи с тем, что радикальные движения в Секторе Газа используют их для организации диверсий на территории Израиля.