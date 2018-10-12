Пятница, 12 Октября 2018 года
18:04:52 МСК

Армия Израиля уничтожила тоннель ХАМАСа

Политика

Диверсионный тоннель, проложенный движением ХАМАС, достигал территории Израиля

Иерусалим, 12 октября 2018, 16:43 — REGNUM  11 октября Армия Обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила очередной диверсионный тоннель движения ХАМАС на юге страны. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet с ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ, в нейтрализованном тоннеле были проведены электричество и телефонная связь.

Известно, что подземный тоннель был проложен через границу с Израилем из района Хан-Юнис в Секторе Газа. Его общая протяженность составляла примерно километр, из которого 200 метров проходили по территории Израиля. Как сообщают в ЦАХАЛ, подземный ход являлся частью разветвлённой сети подземных сооружений ХАМАС. Тоннель был нейтрализован силами инженерных войск израильской армии.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, за прошедший год армия Израиля нейтрализовала уже 15 подобных подземных путей. Данные тоннели подлежат уничтожению в связи с тем, что радикальные движения в Секторе Газа используют их для организации диверсий на территории Израиля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить