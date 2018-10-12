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Министр обороны США прибудет во Вьетнам

Политика

16 октября министр обороны США посетит город Хошимин

Министр обороны США прибудет во Вьетнам
James N. Mattis
Джеймс Мэттис

Ханой, 12 октября 2018, 20:42 — REGNUM  На следующей неделе во Вьетнам прибудет министр обороны США Джеймс Мэттис. Целью визита станет наращивание оборонного сотрудничества между странами. Визит состоится в условиях нарастающего напряжения в отношениях между США и Китаем, как в торговой, так и в военной сферах, сообщает издание «Датвьет». Ранее, Пентагон отменил запланированный на середину октября визит министра обороны в Китай. Это решение последовало в ответ на отказ Пекина разрешить военному кораблю США USS Wasp зайти в порт Гонконга. 2 октября Китай выразил протест в связи с заходом корабля США, реализовавшего свое право на свободу морского судоходства, в Южно-Китайское море.

Предполагается, что в ходе визита министр обороны США посетит министерство обороны Вьетнама, встретится с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем и посетит аэропорт Биенхоа, который во время войны использовался американцами. В частности, с него взлетали самолеты, распылявшие ядовитое вещество «Agent orange», с последствиями применения которого в настоящий момент совместно борются обе стороны.

Ранее в январе 2018 г. Джеймс Мэттис уже посещал Вьетнам. Вскоре после его визита впервые с момента окончания войны в 1975 г. во вьетнамский порт Дананг зашел американский авианосец .

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Зарубежная хроника
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