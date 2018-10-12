Крайне правые в Швеции: мы поведём страну в верном направлении

Стокгольм, , 13:37 — REGNUM На фоне сложной политической ситуации в стране Джимми Окессон, лидер крайне правой шведской партии «Шведские демократы», заявил в интервью шведскому новостному радио Ekot о том, что партия приложит все возможные усилия для того, чтобы «повести страну в верном направлении». Об этом 11 октября сообщает Ekot. Окессон также добавил, что для его партии недостаточно просто «сидеть за столом переговоров», необходимо войти в состав правительства и принимать активное участие в управлении страной.

В шведском парламенте, риксдаге, уже третью неделю идёт процесс назначения кандидатуры на должность премьер-министра и формирования правительства после выборов 9 сентября.