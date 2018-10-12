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Крайне правые в Швеции: мы поведём страну в верном направлении

Политика

Лидер крайне правой партии Швеции заявил о том, что его партия сделает всё возможное, чтобы попасть в правительство и повести страну «в верном направлении»

Стокгольм, 12 октября 2018, 13:37 — REGNUM  На фоне сложной политической ситуации в стране Джимми Окессон, лидер крайне правой шведской партии «Шведские демократы», заявил в интервью шведскому новостному радио Ekot о том, что партия приложит все возможные усилия для того, чтобы «повести страну в верном направлении». Об этом 11 октября сообщает Ekot. Окессон также добавил, что для его партии недостаточно просто «сидеть за столом переговоров», необходимо войти в состав правительства и принимать активное участие в управлении страной.

В шведском парламенте, риксдаге, уже третью неделю идёт процесс назначения кандидатуры на должность премьер-министра и формирования правительства после выборов 9 сентября.

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Зарубежная хроника
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