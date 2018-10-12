Президент Индонезии выступил на встрече с лидерами АСЕАН

Джакарта, , 10:59 — REGNUM Выступая на встрече лидеров Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), инициированной индонезийской стороной, президент Индонезии Джоко Видодо упомянул ряд вопросов, связанных с развитием Ассоциации в будущем, сообщает 12 октября Тribunnews.

Во-первых, президент Индонезии подчеркнул необходимость в развитии региональных и глобальных механизмов сотрудничества для преодоления стихийных бедствий.

«Землетрясение и цунами в Центральном Сулавеси показало, что десятилетия строительства и развития могут исчезнуть в одно мгновение», — заявил Джоко Видодо.

Во-вторых, президент Индонезии считает важным достижения целей устойчивого развития (ЦУР) для каждой страны АСЕАН. Среди основных целей Джоко Видодо видит снижение уровня бедности до 9,8% в 2018 году, расширение доступа к чистой воде для домашних хозяйств, расширение доступа к медицинским услугам через национальное медицинское страхование, которое в настоящее время охватывает 77,78% индонезийского населения.

В-третьих, Джоко Видодо обратил внимание на важность развития сотрудничества АСЕАН с другими международными организациями и финансовыми институтами.

«Взаимодействие между региональными, международными организациями и финансовыми институтами для достижения ЦУР очень важный момент», — добавил президент.

В-четвертых, по словам президента Индонезии, одной из проблем в достижении ЦУР является проблема финансирования. Индонезия, например, поощряет инновационные источники финансирования.

В-пятых, по мнению Индонезии, странам АСЕАН следует стремиться максимально задействовать технический прогресс в своих усилиях для достижения ЦУР.

В конце выступления Джоко Видодо подчеркнул, что достижение ЦУР не может быть реализовано одной страной, не сотрудничая с другими, необходимо глобальное лидерство и общие обязанности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеры 10 стран-членов АСЕАН прибыли на Бали 11 октября 2018 года, чтобы обсудить достижение региональных целей устойчивого развития.

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