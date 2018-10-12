Посол России призвал возродить шестисторонний формат переговоров с КНДР

Сеул, , 13:54 — REGNUM 11 октября посол Российской Федерации в Республике Корея Андрей Кулик призвал возродить шестисторонний формат переговоров по северокорейской ядерной проблеме, так как вопросы безопасности на Корейском полуострове должны быть решены с участием всех вовлечённых в процесс государств. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Такой формат существует с 2003 года и предусматривает участие двух корейских государств, России, Китая, Японии и США. Однако он фактически прекратил свою работу в 2009 году из-за разработки КНДР ракетно-ядерной программы.

Андрей Кулик подчеркнул, что вопросы безопасности в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове необходимо обсуждать коллективно и принимать по ним решения так же. Заключение соглашений между отдельными государствами не учитывает интересы всех остальных государств, поэтому шестисторонний формат является наиболее эффективным каналом коммуникации. Впрочем, посол отметил положительную динамику в процессе решения северокорейской ядерной проблемы и поприветствовал недавно заключённые соглашения между двумя корейскими государствами.