Дональд Трамп: Южная Корея не снимет санкции с КНДР без разрешения США

Сеул, , 15:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея не сможет снять санкции с КНДР без одобрения со стороны Соединенных Штатов. Это стало ответом на высказывание министра иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, которая сообщила, что правительство рассматривает возможность отмены ограничительных мер в отношении КНДР.

В ответ на вопрос, консультировалась ли южнокорейская сторона с США насчёт снятия санкций, Дональд Трамп ответил, что Республика Корея не делает ничего без разрешения Соединенных Штатов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ранее президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявлял о своём желании ослабить санкции против КНДР, чтобы способствовать денуклеаризации и развитию межкорейского сотрудничества. Однако Дональд Трамп вновь подчеркнул, что снятие санкций последует лишь после полного уничтожения Северной Кореей своего ядерного оружия и закрытия ядерной программы.