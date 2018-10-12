Пятница, 12 Октября 2018 года
16:26:24 МСК

Дональд Трамп: Южная Корея не снимет санкции с КНДР без разрешения США

Политика

Президент США исключил возможность одностороннего снятия Южной Кореей санкций против КНДР

Сеул, 12 октября 2018, 15:06 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея не сможет снять санкции с КНДР без одобрения со стороны Соединенных Штатов. Это стало ответом на высказывание министра иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, которая сообщила, что правительство рассматривает возможность отмены ограничительных мер в отношении КНДР.

В ответ на вопрос, консультировалась ли южнокорейская сторона с США насчёт снятия санкций, Дональд Трамп ответил, что Республика Корея не делает ничего без разрешения Соединенных Штатов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Ранее президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявлял о своём желании ослабить санкции против КНДР, чтобы способствовать денуклеаризации и развитию межкорейского сотрудничества. Однако Дональд Трамп вновь подчеркнул, что снятие санкций последует лишь после полного уничтожения Северной Кореей своего ядерного оружия и закрытия ядерной программы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить