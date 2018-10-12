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США недовольны быстрым сближением Южной Кореи и КНДР

Политика

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил об этом южнокорейскому министру иностранных дел ещё в сентябре

Сеул, 12 октября 2018, 13:29 — REGNUM  Государственный секретарь США Майкл Помпео выразил сильное недовольство слишком быстрым сближением Южной Кореи с КНДР. Такое заявление он сделал ещё 17 сентября в ходе телефонного звонка министру иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, однако известно об этом стало только сейчас.

Как сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо», Майкл Помпео пришёл в ярость, узнав о деталях готовившегося к подписанию межкорейского соглашения, так как южнокорейская сторона не проконсультировалась с ним. Затем госсекретарь провёл очень жесткий разговор с Кан Гён Хва. Майкл Помпео был взбешён планами Южной Кореи соединить железные дороги с КНДР, а также заключить с ней соглашение, которое предусматривает сокращение численности военных около демилитаризованной зоны. Госсекретарь Помпео усмотрел в этом угрозу безопасности США. После того, как Майкл Помпео успокоился, он вновь позвонил министру, сообщает «Чосон Ильбо». Источники в дипломатических ведомствах США и Южной Кореи подтвердили данную информацию.

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Зарубежная хроника
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