Трамп рассказал, что хотел вывести комплексы ПВО THAAD из Южной Кореи

Сеул, , 16:41 — REGNUM 11 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторое время назад он приказал своим подчинённым вывести из Южной Кореи системы противовоздушной обороны THAAD. Президент сделал такое заявление, выступая в Айове на мероприятии Республиканской партии, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

Президент был возмущён, когда узнал, что обслуживание систем ПВО THAAD, размещённых в Южной Корее, обходится в 1 миллиард долларов: и все расходы несут США. Дональд Трамп потребовал от подчинённых пересмотреть условия соглашения и переложить оплату на самих южнокорейцев. По условиям действующего соглашения, Республика Корея бесплатно выделила землю для размещения батареи THAAD, а США управляют системами и несут все расходы.

Впрочем, бывший советник президента по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер смог убедить Дональда Трампа в необходимости оставить батарею THAAD в Южной Корее, так как это выгодно не только Республике Корея, но и самим США.