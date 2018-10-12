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Трамп рассказал, что хотел вывести комплексы ПВО THAAD из Южной Кореи

Политика

Президент США недоволен слишком высокими расходами на обслуживание систем

Трамп рассказал, что хотел вывести комплексы ПВО THAAD из Южной Кореи
U.S. Missile Defense Agency
Комплекс THAAD

Сеул, 12 октября 2018, 16:41 — REGNUM  11 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторое время назад он приказал своим подчинённым вывести из Южной Кореи системы противовоздушной обороны THAAD. Президент сделал такое заявление, выступая в Айове на мероприятии Республиканской партии, сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

Президент был возмущён, когда узнал, что обслуживание систем ПВО THAAD, размещённых в Южной Корее, обходится в 1 миллиард долларов: и все расходы несут США. Дональд Трамп потребовал от подчинённых пересмотреть условия соглашения и переложить оплату на самих южнокорейцев. По условиям действующего соглашения, Республика Корея бесплатно выделила землю для размещения батареи THAAD, а США управляют системами и несут все расходы.

Впрочем, бывший советник президента по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер смог убедить Дональда Трампа в необходимости оставить батарею THAAD в Южной Корее, так как это выгодно не только Республике Корея, но и самим США.

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Зарубежная хроника
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