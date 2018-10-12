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Астана и Вашингтон обсудили влияние антироссийских санкций на Казахстан

Политика

В Вашингтоне заверили, что санкции не направлены против Казахстана

Астана, 12 октября 2018, 10:41 — REGNUM  Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов обсудил в Вашингтоне с американскими партнерами санкционную политику США, сообщили 12 октября в пресс-службе министерства национальной экономики республики.

Стороны обсудили соблюдение экономических интересов Казахстана в условиях экономических санкций против России. В Вашингтоне заверили, что санкции не направлены против Казахстана.

Стороны договорились продолжить диалог для минимизации экономических последствий антироссийских санкций на экономику Казахстана.

Министр коммерции США У. Росс заявил, что 24−25 октября состоится торговая миссия США в Алма-Ату и Астану.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 по 18 января 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил с официальным визитом США. По итогам переговоров стороны отметили рост двусторонних отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Визит президента Казахстана в США – нюансы и акценты

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Экономика Казахстана
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