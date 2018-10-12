Турция нашла доказательства убийства саудовского журналиста

Анкара, , 10:33 — REGNUM Власти Турции имеют в своём распоряжении доказательства убийства саудовского журналиста — оппозиционера Джамаля Хашогги. Об этом турецкая сторона проинформировала США, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на официальных лиц Соединённых Штатов и Турции.

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По словам чиновников, некоторые из самых убедительных и ужасных доказательств того, что саудовская команда несет ответственность за смерть Хашогги, предоставляют имеющиеся видео‑ и аудиозаписи.

«Запись голоса из посольства показывает, что случилось с Джамалом после того, как он вошел, — сказал один из чиновников. — Вы можете услышать его голос и голоса людей, говорящих по-арабски. Вы можете услышать, как его допрашивали, пытали, а затем убили».

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Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист — оппозиционер, работавший в качестве обозревателя в американской газете The Washington Post, пропал в Турции 2 октября. В этот день Джамаль Хашогги в сопровождении своей невесты прибыл в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Девушку в здание дипмиссии не пустили. Спустя пять часов ей сообщил, что Хашогги уже покинул здание.

Полиция Турции выдвинула версию о предумышленном убийстве журналиста в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Предполагалось, что его тело позднее было вывезено с территории дипмиссии. Прокуратура Стамбула начала расследование преступления.

Добавим, что госпедартамент США призвал власти Саудовской Аравии способствовать тщательному расследованию исчезновения журналиста Джамаля Хашогги.

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