Бангладеш закупает у Кореи 70 локомотивов за 237 млн долларов

Дакка, , 20:36 — REGNUM Государственная компания «Бангладешские железные дороги» 10 октября в столице Бангладеш — Дакке — подписала договор о покупке с корейской фирмой Хёндэ. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», бангладешская сторона закупит 70 узкоколейных локомотивов, пригодных для использования на железных дорогах с шириной колеи 1 м.

Со стороны Бангладеш договор подписал руководитель отдела проектов закупок Бангладешских железных дорог Абдул Матин Чаудхури, а со стороны Южной Кореи — глава дочерней компании Хёндэ (Мировые железные дороги Хёндэ) Кван Кун Юн.

После подписания договора Абдул Матин Чаудхури заявил: «Железнодорожный транспорт в Бангладеш находится в кризисе. Примерно 71% всех локомотивов устарели. Поэтому подписанный сегодня договор чрезвычайно важен для транспортной системы Бангладеш».