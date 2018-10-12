Глава ЦБ ЮАР одновременно назначен на должность министра финансов

Кейптаун, , 15:00 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил главу Центрального Банка Тито Мбовени новым министром финансов после того, как 9 октября бывший министр финансов Нланла Нене подал в отставку. Нланла Нене не раз говорил, что продолжающееся в отношении его расследование по делу о причастности к преступлениям бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы никак не влияет на исполнение им должностных обязанностей министра финансов, сообщает новостной портал «Maroelamedia» со ссылкой на источник.

Назначение нового министра имеет и негативную сторону. Теперь новый министр, будучи одновременно главой Центрального Банка, получит контроль над налоговой политикой государства, что, в преддверии утверждения бюджета, позволит ему стать очень влиятельным человеком в стране.

Также указывается, что ранее Мбовени высказывался за ужесточение государственной политики в области частной собственности на землю, настаивая на полном контролем государства над распределением земли, а также за усиление позиций в добывающих отраслях, требуя передачи 40% акций компаний государству.