Премьер Македонии Заев: 2/3 парламентариев поддержат смену названия страны

Скопье, , 13:41 — REGNUM Находящаяся у власти в Македонии коалиция уверена, что наберет большинство в 2/3 голосов, необходимое для одобрения конституционных изменений, изменения названия страны и заключения соглашения с Грецией.

11 октября премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что после бесед с представителями оппозициями у него служилось впечатление, что они поддерживают изменения в Конституции, но на данный момент не говорят об этом публично, боясь критики и других возможных последствий.

Как сообщает косовское новостное агентство «Бота Сот» Зоран Заев опроверг сообщения о якобы подкупе многих депутатов от оппозиции значительными денежными суммами.

«Ещё раз призываю оппозицию к взаимопониманию. Нет плана «Б», мы не садились за стол переговоров и не сядем, поскольку нет другой альтернативы. Поэтому мы все должны сознавать происходящее и ставить перед собой вопрос о том, что мы будем делать, если эта возможность ускользнет», — заявил Заев в манифесте по случае празднования национального праздника 11 октября, дня начала национально-освободительной войны.

Оппозиция, однако, заявляет, что ее сторонники не поддержат «капитулянтское соглашение о смене названии страны», а заявления премьер-министра характеризуют как блеф.