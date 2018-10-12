Немецкие «Левые» выступили против своего председателя Сары Вагенкнехт

Берлин, , 10:37 — REGNUM Фракция партии «Левые» в парламенте Германии возмущена позицией своего председателя Сары Вагенкнехт, отказавшейся принять участие в демонстрации за открытое общество, пишет портал Journalisten Watch 12 октября.

Спикер фракции Левых по вопросам внешней политики Штефан Либих подверг критике решение Вагенкнехт:

«Я считаю ее позиционирование неправильным, и в продолжительной перспективе мы это не примем».

По его словам, своим отказом от участия она «пересекла границы».

«В долгосрочной перспективе фракция не примет, что ее председатель проводит другую политику по важнейшей проблеме», — сказал Либих.

Как сообщало ИА REGNUM, на 13 октября в Берлине запланирована крупная демонстрация в защиту разнообразия в обществе, открытых границ и принятия беженцев. Сара Вагенхнет и созданное ею общественно-политическое движение «Подъем» не будет в нем участвовать.

Напомним, этим летом Сара Вагенкнехт и ее супруг Оскар Лафонтен создали общественно-политическое движение «Подъем», которое выступает за левую социальную политику, однако не поддерживает идею массовой миграции и стремится сократить немецкую культуру. При этом Вагенкнехт остается членом политической партии «Левые» и председателем фракции в бундестаге, несмотря на расхождения с руководством партии.

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