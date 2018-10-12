Грузия поделится с Арменией опытом реформ в сфере юстиции

Тбилиси, , 10:12 — REGNUM Грузия поделится с Арменией опытом проведения реформ в сфере юстиции и поможет ей в осуществлении аналогичных проектов. По информации министерства юстиции Грузии, об этом договорились министры юстиции обеих стран Теа Цулукиани и Артак Зейналян на состоявшейся 11 октября в Ереване. Встреча прошла в рамках 17-го саммита Международной организации Франкофонии.

Теа Цулукиани рассказала армянскому коллеге о реформах в системе правосудия, защиты прав женщин и детей, обеспечении доступности государственных сервисов и ресоциализации-реабилитации заключенных. Грузинский министр пригласила Артака Зейналяна на открытие Дома юстиции в Ахалкалаки, где компактно проживает армянское население.

«Мы договорились, что будут созданы рабочие группы для обмена опытом в этих сферах. Мы также договорились, что будем совместно осуществлять совместные проекты, в том числе будем совместно открывать дома юстиции, чтобы наши армянские коллеги на месте увидели, насколько важна доступность сервисов для граждан. Первое такое открытие состоится очень скоро. Мы вместе откроем Ахалкалакский дом юстиции», — заявила после встречи Цулукиани.

По ее же информации, на встрече с армянским коллегой была достигнута договоренность о передаче друг другу грузинских и армянских заключенных.

«Мы договорились, что грузинские и армянские осужденные будут передаваться соответствующим странам, чтобы облегчить им контакт с семьями в период отбывания наказания», — сообщила министр юстиции Грузии.

Напомним, что осуществление проекта домов юстиции началось в Грузии в середине 2011 года. Одним из авторов и инициаторов этого проекта был бывший заместитель министра юстциии, ныне — лидер оппозиционного движения «Новая Грузия» Георгий Вашадзе. В этом учреждении действует принцип «одного окна», где гражданам одновременно предоставляются услуги всех входящих в систему минюста структур — Агентства гражданского реестра, Агентства публичного реестра, архива и Нотариальной палаты.