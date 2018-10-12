Встреча Путина и Трампа может состояться 11 ноября в Париже — МИД РФ

Москва, , 10:12 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России не исключают возможности встречи президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом 11 ноября в Париже. Об этом сообщил директор департамента Северной Америки российского дипломатического ведомства Георгий Борисенко.

По его словам, если американская сторона проявит интерес к встрече на высшем уровне, то такая возможность будет рассмотрена. Также, говоря о вероятности встречи Путина и Трампа в Париже на мероприятиях по случаю празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны, дипломат подчеркнул, что такая встреча возможна.

«Если президенты России и США будут участвовать в одном и том же международном мероприятии, то контакт, конечно, возможен», — цитирует слова Борисенко РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Дональд Трамп заявил, что «с нетерпением» ожидает новой встречи с Владимиром Путиным. Отметим, ранее стало известно, что лидеры РФ и США могут трижды встретиться до конца текущего года на различных международных площадках.

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