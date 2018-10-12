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Нарушения в декларациях воронежских главврачей объяснили ошибками

Политика

В департаменте прокомментировали итоги прокурорской проверки

Воронеж, 12 октября 2018, 10:03 — REGNUM  Основная доля замечаний прокуратуры по итогам проверок деклараций о доходах сотрудников департамента здравоохранения Воронежской области, а также главных врачей ряда медучреждений, связана с ошибками при заполнении деклараций. Об этом заявили в пресс-службе ИА REGNUM, комментируя информацию прокуратуры, опубликованную 10 октября.

«Именно ошибки при заполнении деклараций составили основную долю замечаний по результатам проверки. Например, сведения были указаны не в тех графах, либо не указаны зарплатные счета с предыдущих мест работы в прекративших существование банках. Департамент здравоохранения примет все необходимые меры к недопущению подобного в дальнейшем. В настоящее время сотрудникам, допустившим нарушения, объявлены замечания», — пояснили в департаменте.

В части нарушений распоряжения бюджетными средствами в департаменте пояснили, что они (речь идет о БУЗ ВО «Графский детский санаторий для детей») были выявлены до прокурорской проверки, главврач был уволен еще в апреле. В ведомстве добавили также, что все замечания прокуратуры будут устранены в кратчайшие сроки. Кроме того, в департаменте сообщили об организации дополнительного изучения «антикоррупционного законодательства, особенно в сфере заполнения деклараций о доходах».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября прокуратура области опубликовала итоги проверки соблюдения антикоррупционного законодательства в департаменте здравоохранения. В числе нарушений, выявленных прокурорами, — отсутствие в декларациях счетов с крупными суммами на них, недвижимости, сокрытие информации об учредительстве в частных медорганизациях супругов чиновников. В числе тех, кто был замечен в нарушении антикоррупционного законодательства — главврачи ряда медучреждений, сотрудники департамента, в том числе — три заместителя руководителя.

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Доходы государственных чиновников
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