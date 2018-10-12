СБУ зафиксировала хакерскую атаку на госорганы Украины

Киев, , 10:46 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала «нападение» хакеров на госорганы Украины, сообщает 11 октября пресс-служба силового ведомства на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, злоумышленники провели кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов Украины. Хакеры якобы пользовались программным обеспечением, которое позволяет перехватывать пароли, следить за действиями пользователей и копировать файлы.

СБУ установила, что киберпреступники использовали обновленную версию вируса «Industoyer». При этом украинские спецслужбы почему-то уверены, что атака производилась «российскими спецслужбами».

Напомним, ранее глава департамента киберполиции нацполиции Украины Сергей Демедюк заявил, что российские хакеры готовят масштабную атаку на украинские компании.

Отметим, что Украина регулярно обвиняет Россию во всех своих бедах, в том числе и кибератаках. Однако при этом Киев не приводит никаких доказательств, которые бы действительно показали «виновность» России. Так было и с псевдоубийством журналиста Аркадия Бабченко, и со взрывами на военных складах, и во множестве других случаев.