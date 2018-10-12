«Ждём реакции губернатора Радаева»: о пенсионном минимуме от министра

Чебоксары, , 09:56 — REGNUM Расчёты саратовского министра по пенсионному минимуму можно охарактеризовать герценовским выражением: «Страшно далеки они от народа». Но даже это не будет в полной мере выражать весь ужас нынешней ситуации. Об этом ИА REGNUM заявил член чувашского регионального отделения ОНФ, лидер чувашского отделения «Патриотов России» Владислав Солдатов.

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«Заявление саратовской чиновницы уже не пугает ни нас, ни тем более их своей неадекватностью, — сказал Солдатов. — Мадам или мадемуазель, как и многие другие во власти, оторвалась от народа, мы живём в параллельных мирах. Чиновники оперируют просто цифрами, за которыми нет жизни, нет людей. Для них и люди — это просто ничего не значащие цифры, чтобы сверстать бюджет и занимать должность… Они не ассоциируют себя с народом, они — другие, они — элита, поэтому минимум для пенсионера с учётом скидок у таких министров укладывается в 3,5 тыс. рублей, а примерить на себя прожиточный минимум они даже не предполагают — не позволяет статус. Хотя госпоже министру неплохо было бы знать рацион тюремной собаки и иногда вспоминать о нём, делая из ряда вон выходящие заявления… Полная неадекватность и цинизм. И такое — повсеместно. Футболисты устраивают мордобой, потому что они — элита и им всё можно. И хорошо, что власти показательно продемонстрировали, что не всё можно и разнуздавшейся элите. Поэтому ждём реакции губернатора Радаева».

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Стоит отметить также, что сама министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова задекларировала за 2017 год доход в 2,3 млн рублей (в 2016 году — 1,8 млн рублей) — то есть более 190 тыс. в месяц. Она владеет жилым домом 171,9 кв. м и приусадебным участком 338 кв. м, а также пользуется квартирой 46,5 кв. м.

Напомним, глава минтруда Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться в течение месяца, однако сама отказалась попробовать жить на такой минимум — «из-за статуса». При этом она даже готова составить месячное меню пенсионера, которое при учете скидок в продуктовых магазинах не выйдет за рамки 3,5 тыс. рублей.