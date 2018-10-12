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Генсек ООН встретился с президентом Индонезии на острове Бали

Политика

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высоко оценил действия правительства Индонезии в связи со стихийными бедствиями в Центральном Сулавеси

Денпасар, Индонезия, 12 октября 2018, 10:03 — REGNUM  Во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высоко оценил действия правительства Индонезии в связи со стихийными бедствиями в Центральном Сулавеси и Ломбоке, сообщает Sindonews.

Двусторонняя встреча президента Индонезии и генерального секретаря ООН произошла по случаю ежегодного совещания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), которое проходит с 8 по 14 октября 2018 года на индонезийском острове Бали.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди после переговоров Джоко Видодо и Антониу Гутерреша заявила, что Генсек ООН высоко оценил быструю реакцию правительства Индонезии.

Стороны также обсудили общие усилия в достижении мира во всем мире. Антониу Гутерреш высоко оценил позицию Индонезии в отношении Палестины. Кроме того, по словам Генсека ООН, Индонезия считается жизненно важным партнером Организации Объединенных Наций в деле установления мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в международный аэропорт города Денпасар на острове Бали в среду, 10 октября, для участия во встрече МВФ и Всемирного банка.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН прибыл на Бали для участия во встрече МВФ и Всемирного банка

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Внешняя политика Индонезии
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