Генсек ООН встретился с президентом Индонезии на острове Бали

Денпасар, Индонезия, 12 октября 2018, 10:03 — REGNUM Во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высоко оценил действия правительства Индонезии в связи со стихийными бедствиями в Центральном Сулавеси и Ломбоке, сообщает Sindonews.
Двусторонняя встреча президента Индонезии и генерального секретаря ООН произошла по случаю ежегодного совещания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), которое проходит с 8 по 14 октября 2018 года на индонезийском острове Бали.
Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди после переговоров Джоко Видодо и Антониу Гутерреша заявила, что Генсек ООН высоко оценил быструю реакцию правительства Индонезии.
Стороны также обсудили общие усилия в достижении мира во всем мире. Антониу Гутерреш высоко оценил позицию Индонезии в отношении Палестины. Кроме того, по словам Генсека ООН, Индонезия считается жизненно важным партнером Организации Объединенных Наций в деле установления мира.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в международный аэропорт города Денпасар на острове Бали в среду, 10 октября, для участия во встрече МВФ и Всемирного банка.
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