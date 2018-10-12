Двоих граждан РФ по подозрению в связях с ИГ* арестовали в Турции

Анкара, , 09:50 — REGNUM По подозрению в связях с террористами в Турции арестованы семеро иностранцев, из которых двое — граждане России. Об этом со ссылкой на источники в МВД Турции пишет газета Daily Sabah.

По сведениям турецких правоохранителей, арестованные граждане РФ, Египта и Сирии были связаны с человеком по прозвищу «Абу Джафар», который является членом террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сообщается, что в ходе обыска жилья арестованных граждан стражи порядка обнаружили фальшивые паспорта, различные материалы и документы террористической организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября были арестованы еще пятеро человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В Турции арестованы два гражданина РФ по подозрению в связях с террористами