Пятница, 12 Октября 2018 года
11:17:36 МСК

Двоих граждан РФ по подозрению в связях с ИГ* арестовали в Турции

Политика

*ИГ — «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Анкара, 12 октября 2018, 09:50 — REGNUM  По подозрению в связях с террористами в Турции арестованы семеро иностранцев, из которых двое — граждане России. Об этом со ссылкой на источники в МВД Турции пишет газета Daily Sabah.

По сведениям турецких правоохранителей, арестованные граждане РФ, Египта и Сирии были связаны с человеком по прозвищу «Абу Джафар», который является членом террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сообщается, что в ходе обыска жилья арестованных граждан стражи порядка обнаружили фальшивые паспорта, различные материалы и документы террористической организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября были арестованы еще пятеро человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В Турции арестованы два гражданина РФ по подозрению в связях с террористами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить