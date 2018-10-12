«Компромисс по Донбассу только один — предоставление региону автономии»

Киев, , 09:22 — REGNUM Для урегулирования конфликта в Донбассе Киев должен разговаривать не только с Москвой, но и с Донецком и Луганском, и для этого есть все основания. Такое мнение в комментарии «Россия 1» выразил украинский политик и общественный деятель, член партии «За жизнь», лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

По мнению политика, в вопросе восстановления отношений между Украиной и РФ есть два варианта.

«Первый вариант ― подождать до того, как пройдут выборы, президентские и парламентские (в марте следующего года должны состояться президентские выборы, а осенью парламентские — ред.). И хочется верить, что они существенно изменят ситуацию, которая существует сегодня в плане и возможных разговоров между Россией и Украиной. С другой стороны, я бы ничего не ждал и продолжал искать попытки такого переговорного, дискуссионного процесса с общим знаменателем того, что достигать согласия все равно надо. Меня могут расценивать как оптимиста, но я таким был, есть и остаюсь. И я считаю, что Киев и Москва должны разговаривать. Киев должен разговаривать не только с Москвой, но и с Донецком, и с Луганском. И для этого есть все основания. И это надо делать, несмотря на тот цирк, который демонстрировала наша делегация в Совете Европы», — подчеркнул политик.

Что касается компромисса по Донбассу, то он может быть только один: предоставление определенного статуса региону.

«Компромисс может быть один, и я постоянно о нем говорю: это предоставление определенного статуса этим территориям для того, чтобы Донбасс вернулся в Украину, а Украина на Донбасс. Я продолжаю отстаивать позицию, что это должна быть автономия — со своим парламентом, со своим правительством, которые могли бы сегодня позволить согласиться этим территориям, а главное, людям, которые живут на этих территориях, вернуться в Украину. И я вам хочу сказать, что и здесь социология свидетельствует об изменении точки зрения и об изменении позиций», — сказал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 11 октября были обнародованы результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологи и российским исследовательским центром «Левада», 48% опрошенных украинцев заявили, что «хорошо» и «очень хорошо» относятся к России, что на 11% больше, чем в прошлом году. Кроме того, число украинцев, плохо относящихся к России, существенно уменьшилось и составляет 31% (против 46% в прошлом году).

4 октября Верховная Рада поддержала поданный президентом Украины законопроект №9153 «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». За соответствующий документ проголосовали 245 народных депутатов. Согласно президентской инициативе, действие закона об особом статусе Донбасса продлевается на год — до 31 декабря 2019 года. От прямых переговоров с республиками Донбасса в Киеве наотрез отказываются.

В Москве, в свою очередь, заявили, что продление Киевом особого статуса Донбасса на год — это попытка ввести в заблуждение Запад ради продления санкций.

«В Украине откровенно заявляли, что пролонгация «статусного закона» нужна им для того, чтобы гарантированно сохранить санкционное давление на Россию и создать некие условия для развертывания международной миротворческой операции ООН в Донбассе. … Ни о какой приверженности Киева выполнению своих обязательств по Минским договоренностям, о чем уже поспешили продекларировать на Западе, не может быть и речи. Продление же на год закона об особом статусе Донбасса призвано лишь ввести в заблуждение западных друзей Киева, упорно пытающихся найти в его действиях «некие позитивные сигналы», — говорилось в комментарии российского внешнеполитического ведомства.