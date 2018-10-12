Министр финансов Турции посетил пострадавший от землетрясения Палу

Палу, Индонезия, , 09:21 — REGNUM Министр финансов Турции Берат Албайрак посетил индонезийский город Палу, Центральный Сулавеси и встретился с пострадавшими от землетрясения жителями, сообщает Sindonews.

По данным издания, Албайрак посетил пострадавшие районы вместе с представителями турецкого Красного полумесяца и турецкого управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий.

«Мы молимся, чтобы Индонезия и ее граждане вышли из этого кризиса как можно быстрее: мы здесь, чтобы продемонстрировать нашу материальную и духовную солидарность», — заявил министр финансов Турции.

Министр также сообщил, что Турция была одной из первых стран, которая пришла на помощь правительству Индонезии.

Берат Албайрак стал первым высокопоставленным иностранным официальным лицом, посетившим районы, пострадавшие от стихийных бедствий в Центральном Сулавеси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН и премьер-министр Малайзии также выразили намерение посетить пострадавший от землетрясения и цунами Палу.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН и премьер-министр Малайзии планируют посетить пострадавший Палу