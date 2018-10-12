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Министр инфраструктуры Украины намерен стать политиком

Политика

Ранее о том же заявил генеральный прокурор Украины

Киев, 12 октября 2018, 09:16 — REGNUM  Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян намерен после того, как закончит работать министром, стать политиком. Об этом он заявил сам, сообщает 12 октября «112 Украина».

По словам Омеляна, он изначально хотел полностью отойти от политики, но после того, как национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело на него уголовное дело, решил стать политиком.

Также Омелян заявил, что считает важным выдвижение президента Украины Петра Порошенко на второй срок. Себя чиновник называл человеком «лояльным и командным».

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко тоже заявил, что после президентских выборов намерен стать политиком. При этом Луценко ничего не сказал о своих политических симпатиях.

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Политическая жизнь Украины
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