В аппарате правительства Алтайского края началась большая чистка

Барнаул, , 10:51 — REGNUM В аппарате правительства Алтайского края сегодня, 12 октября, продолжилась чистка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, приставок врио с последующим увольнением лишились министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких и вице-губернатор Андрей Щукин, курировавший культуру, молодёжную политику и спорт, хотя официально об этом объявят в начале следующей недели.

Напомним, по итогам выборов 9 сентября 2019 года губернатором Алтайского края стал выпускник экстрим-губернаторских курсов, чиновник из Красноярска и бывший топ-менеджер «Норильского никеля» Виктор Томенко. И хотя будучи в статусе врио Виктор Томенко отмечал, что к понятию «своя команда» относится настороженно и намерен опираться, прежде всего, на тех, кто живёт и работает в Алтайском крае, источники ИА REGNUM в региональном правительстве утверждают, что в отделе кадров находится не менее десятка заявлений о приёме на работу «варягов» из Норильска и Красноярска.

«Со дня на день новый губернатор Алтайского края утвердит новый состав правительства. Очевидно, что затягивание с этим вопросом почти на месяц после избрания связано с нехваткой квалифицированных специалистов. Иначе чем объяснить тот факт, что будучи врио Виктор Томенко заявлял, что будет опираться на жителей нашего края, а по факту, если верить нашим источникам, в кадровой службе находятся с десяток заявлений о приёме на работу от персоналий из Норильска и Красноярска?

Да и не в том суть, хочется уже увидеть нормальную конструктивную работу, направленную, как провозглашалась в ходе избирательной кампании, во благо Алтая. Пока же вновь мы видим «политику двойных стандартов». Как с этим скандальным распоряжением о закрытии домов престарелых, так и в случае с ответом Томенко на «прямой линии» Владимира Путина, что школу в Старой Суртайке никто не собирался закрывать.

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И учебное заведение и дома для престарелых были в планах по закрытию. И, насколько мне известно, чиновники не оставили планов по «оптимизации» этой сферы, но пока «на новенького» пытаются «играть в доброго царя».

Но всё это мы приходили с предыдущим губернатором Александром Карлиным, а итог один — инфраструктура на селе гибнет — села умирают. Тем временем, далеко не все из сотен пожилых людей в интернатах малой вместимости переживут переезд. А ведь как только шумиха в прессе утихнет, оптимизация домов-интернатов для пожилых продолжится, — к гадалке не ходи. Экономика понятна, но человечности и кадров достойных в аппарате правительства Алтайского края пока явный дефицит. Очень ждём перемен», — отметила редактор ИА REGNUM по Алтайскому краю Светлана Шаповалова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 октября, в отставку ушли «социальный» вице-губернатор Надежда Капура и врио министра труда и социальной защиты Алтайского края Михаил Дайбов.

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