«Редкостная умница»: о саратовском министре и минимуме для пенсионера

Чебоксары, , 08:44 — REGNUM Расчёты саратовского министра занятости, труда и миграции месячного пенсионного меню в 3,5 тыс. рублей являются логичным продолжением «пенсионной реформы», а саму Соколову можно считать «редкостной умницей». Об этом ИА REGNUM заявил депутат Чебоксарского горсобрания Дмитрий Евсеев.

«Саратовский министр Соколова, как принято говорить, редкостная умница, — заявил Евсеев. — Люди подобного типа во все времена крутились и будут крутиться вокруг власти, какой бы эта власть ни была. В конце концов, в концлагерях тоже ведь кто-то рассчитывал рацион. Больше всего пугает то, что Соколова успела проработать 14 лет преподавателем в педагогическом колледже. Лично мне было бы интересно узнать, кем стали её ученики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава минтруда Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться в течение месяца, однако сама отказалась попробовать жить на такой минимум — «из-за статуса». При этом она даже готова составить месячное меню пенсионера, которое при учете скидок в продуктовых магазинах не выйдет за рамки 3,5 тыс. рублей.

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