США и Израиль встревожились, узнав, кто будет управлять сирийскими С-300

Иерусалим, , 08:41 — REGNUM Американская и израильская разведки установили, что поставленными Дамаску Москвой зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-300 будут управлять не сирийские, а иранские операторы. Об этом со ссылкой на источники пишет израильский портал DEBKAfile, специализирующийся в области военной разведки.

Отмечается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве сведения об иранских экипажах С-300 вызвали серьезную тревогу. Также сообщается, что переброска иранских специалистов на территорию Сирии уже началась.

В США и Израиле уверены, что такая тактика Москвы связана с тем, что сирийские экипажи комплексов пока не имеют нужной стадии подготовки, в то время как возможные удары американской или израильской авиации по местам дислокации ЗРК с успехом отразят не российские, а иранские операторы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Украины предоставили военным экспертам из США и Израиля возможность изучить характеристики ЗРК С-300.

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