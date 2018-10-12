МИД Венгрии: Украина стала напоминать «самые мрачные диктатуры»

Будапешт, , 08:26 — REGNUM Политика украинских властей в отношении закарпатских венгров «вызывает воспоминания о самых мрачных диктатурах», заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает пресс-служба венгерского дипломатического ведомства.

По словам Сийярто, Украина в своей антивенгерской деятельности пала «ужасающе низко».

«Самое страшное заключается в том, что правительство соседней страны не осудило петицию, опубликованную на сайте украинского парламента, в которой говорится о депортации закарпатских венгров», — цитирует пресс-служба слова главы ведомства.

По мнению главы венгерского МИД, депутаты Верховной рады находятся в сговоре с экстремистами, выступающими за депортацию.

Ранее официальный Будапешт назвал «списком смерти» список закарпатцев с венгерскими паспортами на сайте «Миротворец».

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября представитель венгерского внешнеполитического ведомства Левенте Мадьяр заявил, что посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в МИД Венгрии в связи с «ситуацией вокруг венгров в Закарпатской области».

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