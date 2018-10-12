Зачем Дальнему Востоку столица на обочине?

Хабаровск, , 08:50 — REGNUM Перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток повлечёт огромные финансовые затраты, что недопустимо в период санкций и дефицита средств. К тому же Хабаровск удобнее для жителей других регионов. В Хабаровском крае многие люди до сих пор крайне болезненно вспоминают передачу Китаю островов на Амуре и перенос столицы в другой регион воспринимают как неуважение федеральной власти к ним. Мнения политолога и хабаровчан изучил корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению доктора социологических наук, политолога, профессора кафедры истории и юриспруденции Амурского гуманитарно-педагогического университета Григория Говорухина, деморализация хабаровчан, которые и без того уже показали своё отношение к федеральной власти на прошедших выборах губернатора, — не самая лучшая идея.

«Жители Приморья большого удовлетворения от переноса столицы не почувствуют. А что касается Хабаровского края, там есть поколение жителей, которые помнят передачу в нулевых Китаю острова Тарабаров и части Большого Уссурийского. Безусловно, часть населения может воспринять перенос столицы как очередной удар по интересам людей. Тем более что губернаторские выборы в Хабаровском крае показали общее отношение людей к власти. Если федеральная власть больше заинтересована в проведении одного конкретного человека в губернаторы, чем в том, чтобы учитывать мнения других людей, то очень может быть, что на этот шаг пойдут. Но если там есть здравый смысл и логика, то, скорее всего, они сейчас продекларируют, что вопрос решен, тем более что за три месяца его не решить, к моменту выборов это знамя постоянно будет над головой Олега Кожемяко, а после выборов очень может быть, что об этом тихонечко замолчат. Мне кажется, это было бы наиболее логично. Зачем заинтересовывать жителей одного региона и деморализовывать жителей другого региона? Хоть убейте, не понимаю», — прокомментировал ситуацию с переносом столицы Клубу регионов Григорий Говорухин.

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Вместе с тем Григорий Говорухин заметил, что сам по себе перенос столицы означает только физический перенос полпредства в ДФО, что сопряжено с серьёзными затратами, а это в условиях санкций и дефицита средств на Дальнем Востоке было бы «большой странностью». Приморцы вряд ли почувствуют какую-то практическую пользу для себя от этого переноса.

«Вряд ли им вернут предыдущий вариант пенсионного возраста или увеличат пособия по рождению ребенка. Помимо этого, будут дополнительные расходы по логистике. Например, до Хабаровского края и Хабаровска легко добираться из ЕАО, существенно ближе из Амурской области, из Комсомольска-на-Амуре. Зачем всё это (переносить столицу) делать на обочине? Какой такой в этом великий интерес?» — добавил эксперт.

Жители Хабаровского края продолжают крайне негативно оценивать действия полпреда Трутнева.

«Господин Трутнев продолжает крушить рейтинги власти. Кто после такого будет голосовать за ЕР, за власть? Никто».

«Из-за выборов в Хабаровском крае, которые кое-кому не понравились, собираются потратить кучу денег, которые можно было бы пустить на лечение детей. Старикам помочь! Вот она власть — во всей красе. Вот её отношение к людям!»

«Здание, которое занимает полпредство, изначально предназначалось для Центра детского творчества. Пусть переезжают во Владивосток — здание вернут детям, а Хабаровск избавится от кучи бесполезных чиновников», — пишут хабаровчане в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал идею врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Хабаровчане в социальных сетях сообщили в тысячах комментариев, что считают это прямым оскорблением и местью Трутнева за «неправильные выборы», на которых победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Полпред в обоснование переноса столицы привёл некие данные, согласно которым Хабаровский край существенно проигрывает Приморью по инвестиционной привлекательности. Однако ещё в мае — сентябре 2018 года, накануне выборов губернатора Хабаровского края, когда на пост главы региона претендовал теперь уже бывший губернатор Вячеслав Шпорт, данные федеральных структур, отвечающих за развитие ДФО, в частности Агентства стратегических инициатив и Минвостокразвития, говорили о том, что Хабаровский край — лучший из регионов ДФО в плане инвестпривлекательности: он занимает 18-е место в Национальном рейтинге инвестпривлекательности регионов РФ — 2018, тогда как Приморье находится на 76-й строчке. Создаётся впечатление, что данные рейтинга меняются в зависимости от политической необходимости. Причем это происходит не впервые. В апреле 2018 года полпред и подконтрольное ему Минвостокразвития приводили полярно противоположные данные о состоянии инвестклимата в ДФО: полпред говорил, что «всё так плохо, что ниже падать некуда», а Минвостокразвития сообщало, что «Дальний Восток лучший по стране».

На титул столицы ДФО сегодня претендуют также Магадан, Якутск. То ли в шутку, то ли всерьёз в социальных сетях потребовали внимания к себе сахалинский Корсаков и якутский Нерюнгри.