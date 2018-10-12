МИД Франции: Париж привержен делу защиты прав девочек во всем мире

Париж, , 08:16 — REGNUM По случаю международного дня девочек, который отмечается 11 октября, Франция напоминает о своей приверженности делу защиты основных прав девочек во всем мире, сообщает МИД Франции.

Равенство между женщинами и мужчинами является приоритетом пятилетнего срока полномочий президента Франции и правительства. Франция стремится положить конец дискриминации, затрагивающей девочек и женщин, всех форм насилия по признаку пола и ранних браков.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что образование молодых девушек стало основной темой на конференции глобального партнерства для образования (PME), которая состоялась в феврале 2018 года под председательством Сенегала и Франции.

Франция поддерживает усилия Нигера, где в настоящее время более половины девочек не завершили цикл начального образования. Французское агентство развития также запустило проект на сумму в 10 млн евро на период 2017—2021 годов для повышения уровня образования среди девочек.

Франция подняла на обсуждение проблему основных прав девочек 25 сентября в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на мероприятии высокого уровня по образованию девочек, которое было организовано совместно с Великобританией и Канадой.

В МИД добавили, что в 2019 году Франция выпустит третий национальный план действий «Женщины, мир и безопасность» для борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

Напомним, 11 октября отмечается международный день девочек, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года.