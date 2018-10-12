Два иска о снятии с выборов кандидата от КПРФ рассмотрит суд Хакасии

Абакан, , 07:54 — REGNUM Сегодня, 12 октября, Верховный суд республики Хакасия рассмотрит два иска о снятии с выборов главы региона кандидата Валентина Коновалова. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Отмечается, что с указанными исками обратился республиканский избирком, получивший из прокуратуры данные о нарушениях, допущенных при регистрации Коновалова в качестве кандидата.

В суде отметили, что в рамках рассмотрения указанных исков также будут рассмотрены две жалобы Коновалова на решения регионального избиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил обращения на имя президента РФ Владимира Путина и генпрокурора Юрия Чайки в связи с ситуацией с выборами в Хакасии.

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