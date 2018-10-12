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Путин встретился с врио главы Башкирии Хабировым

Политика

Ранее сообщалось, что глава российского государства принял отставку прежнего главы республики Рустэма Хамитова

Путин встретился с врио главы Башкирии Хабировым
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Радий Хабиров

Москва, 12 октября 2018, 07:38 — REGNUM  Президент России Владимир Путин в ходе встречи сообщил Радию Хабирову о решении назначить его врио главы Башкирии. Об этом сообщает 11 октября пресс-служба Кремля.

«Президент провёл рабочую встречу с Радием Хабировым, в ходе которой информировал о своём решении назначить его врио главы республики Башкирия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее сообщалось, что глава российского государства принял отставку прежнего главы республики Рустэма Хамитова.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября состоялось еще одно назначение — решением российского президента временно исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен Роман Старовойт.

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