Порошенко приказал ВСУ стрелять из всего имеющегося оружия в Донбассе

Киев, , 07:32 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко приказал вооруженным силам этой страны в качестве ответного огня применять в Донбассе любое имеющееся в их распоряжении оружие, сообщает 12 октября «Укринформ».

По его словам, киевские силовики должны быть готовы к «любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению», а также не «поддаваться на провокации».

«Приказываю применять все имеющиеся в вашем распоряжении силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей», — заявил Порошенко.

Напомним, с 29 августа в Донбассе объявлено «школьное» перемирие. Несмотря на договоренности, ВСУ продолжают проводить обстрелы республик, в том числе из тяжелых видов вооружений.

Так, за сутки 10 октября украинские военные 22 раза обстреляли Донецкую Народную Республику и три раза — Луганскую Народную Республику, применяя минометы, гранатометы и пулеметы.

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