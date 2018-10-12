Главы МВД стран Евросоюза проведут встречу в Люксембурге

Люксембург, , 07:25 — REGNUM 12 октября министры внутренних дел стран Европейского союза (ЕС) соберутся в Люксембурге, чтобы обсудить вопрос охраны внешних границ ЕС, передает телеканал N-TV.

На обсуждение будет вынесено предложение Европейской комиссии о расширении полномочий пограничной службы Frontex и увеличении численности ее контингента до 10 тыс. человек с 2020 года. На встрече не будет присутствовать министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

Как сообщало ИА REGNUM, имеющие внешнюю границу ЕС Испания и Италия не согласны на это предложение, поскольку расширение полномочий Frontex предполагает определенное ограничение суверенитета этих государств. Задача Frontex — защищать границы ЕС от проникновения нелегальных мигрантов.

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