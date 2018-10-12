«Изоляция» России в Литве и очередные отставки в регионах: Радио REGNUM

Москва, 12 октября 2018, 08:00 — REGNUM
- В МИДе Литвы посла России хотят «изолировать»;
- Автобус и грузовик столкнулись в Чувашии: есть погибшие;
- Госдума решила защитить детей от опасных для жизни игр и сообществ;
- Принят закон о налоговых льготах для предпенсионеров;
- Сразу несколько регионов остались без глав.
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